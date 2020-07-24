Ayasofya Camii büyük ses getirdi... Dünya basını tarihi günü böyle gördü

Vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk Cuma namazı için sabahın ilk ışıklarından beri bölgeye akın ediyor. Ayasofya'nın içinden dışında toplanan büyük kalabalığın yer aldığı fotoğraflar ise dünyada bir numaralı gündem.

Dünya medyası, Ayasofya Camii'nde bugün ilk kez kılınacak Cuma namazını ilk haber olarak veriyor. Uluslararası haber ajansları ise, birçok fotoğrafı servis ediyor. Haber ajansı AP'nin haberinde "Hristiyanlığın en en büyük sembollerinden olan Ayasofya'da 86 yıl sonra yaşanacak tarihi gün bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

AP, tüm dünyaya Ayasofya'da ilk Cuma namazını kılmak için toplanan vatandaşların heyecanlı bekleyişini sunan fotoğrafları servis etti. İngiltere'nin prestijli yayın kuruluşu BBC, İstanbul'un eski müzesinin bugün Müslümanlara kapılarını açtığını ve ilk cuma namazının kılınacağını bildiriyor. Haberde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya`nın "Müslümanlar heyecanlı, herkes açılışta olmak istiyor" açıklamasına yer verildi. Haberde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere dikkat çekildi.

Al Jazeera, "Müslümanlar Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk kez namaz kılıyor" başlığıyla sunduğu haberde, yüzbinleri bulan cemaate Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını aktardı.

Belçika`da yayın yapan AD`de ise ilk cuma namazına çok sayıda kişinin katılmasının beklendiği, ayrıca Ayasofya`nın turist ziyaretlerine de açık olacağı bilgisi yer aldı. Yunanistan merkezli Skai, Ayasofya`daki ilk cuma namazı hazırlıkları canlı yayınla verildi. Haberde Ayasofya için 3 imam 5 müezzin atandığı belirtildi.

Bir diğer Yunan medyası Naftemporiki`de cuma namazı öncesi yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat incelendiği, Ayasofya girişindeki Ortodoks sembolünün dün değiştirildiği açıklandı.

Aynı haber sitesinde yer alan bir başka haberde ise "Patras`ın çanları çaldı, Ayasofya`daki ilk Müslüman namazından iki saat önce, sabah saat 8`den beri yas tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.

Eleftherostypos`taki haberde Ayasofya`da fresklerin beyaz perdelerle kaptıldığı, yerlere turkuaz rengi halılar serildiği detayı paylaşıldı. Amerikan Washington Post, müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da ilk namazın büyük ilgi gördüğünü başlığına çekti.

İsrail'in Haaretz gazetesi, on yıllar sonra büyük bir kalabalığın Ayasofya'da ilk cuma namazını kılmak için toplandığını yazdı. "Ayasofya için yeni dönem bugün başlıyor" başlığını kullanan Alman Deutsche Welle "Camiye dönüştürülen Ayasofya, cemaatle kılınacak ilk cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak" ifadesini kullandı.

Yunan Kathimerini gazetesi, binlerce Müslümanın ilk cuma namazı için Ayasofya etrafında bir araya geldiğini internet sitesinde ilk haber olarak verdi.

Kathimerini, haberinde Ayasofya'da cuma namazı kılmak isteyenlerin sabahın erken saatlerinde harekete geçtiğini ve kalabalığın tarihi yarımadaya polis kontrol noktalarından alındığını aktardı.

Batılı ülkeler ve Müslüman coğrafyalardan İstanbul'a gelen çok sayıda medya mensubu, Ayasofya meydanından canlı yayınla gelişmeleri aktarıyor.

Dünya medyası Ayasofya kararının açıklandığı gün kararı eleştiren çok sayıda yayın yapmıştı. Başta Yunanistan, Rusya, ABD olmak üzere birçok ülkede Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı eleştirilmiş, günlerce Türkiye aleyhine yayınlar yapılmıştı.