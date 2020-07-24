Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görev yapacak imam hatiplerin isimlerini açıklamış ve baş imam olarak da Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ismi öne çıkmıştı. Boynukalın'ın yanısıra Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya Cami imam hatipleri oldular.

Ayasofya-i Kerim Camii Baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın açıklamalarda bulundu. Duygularını ve görevin kendisine tebliğ edilişiyle ilgili bilgileri paylaşan Boynukalın "Onur ve gurur duydum" dedi.

"Haberi bana Diyanet İşleri Başkanımız bildirdi"

Sabah.com.tr'ye açıklama yapan Boynukalın şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin, milletimizin her bir ferdi gibi hayatım boyunca Ayasofya benim de içimde bir ukteydi. Her ilahiyatçı gibi ben de burada görev almayı çok isterdim. Görevin şahsıma verileceğinden bir hafta önce haberim oldu. Çok gurur duydum. Bu görevin bana tebliğ edilmesinden bu tarihi mirasın emanetçisi olmaktan onur duydum. Haberi bana Diyanet İşleri Başkanımız bildirdi. Allah bu görevi layıkıyla yerine getirmemizi nasip etsin. Bu anlamlı eserde görev almak benim için gerçekten büyük onur."