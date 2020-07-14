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Aktüel

Ayasofya Cami önünde bekleyen vatandaşlar kubbedeki çalışmaları izliyor

24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin kubbe kısmındaki çalışmalar görüntülere yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:06:46 -
Ayasofya Cami önünde bekleyen vatandaşlar kubbedeki çalışmaları izliyor

İSTANBUL (AA) - Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi önünde bekleyen vatandaşların heyecanı sürerken, caminin kubbe kısmındaki çalışmalar kameralara yansıdı.

Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camisi'nde hummalı çalışmalar devam ediyor.

Cami önüne gelerek güvenlik gerekçesiyle bariyerlerin ardından fotoğraf çektiren vatandaşlar ve turistler bir taraftan da caminin dışındaki çalışmaları izledi.

Caminin kubbe ve alt kısımlarında inceleme yapan görevlilerin birçok noktada fotoğraf çektiği görüldü.

Bazı vatandaşlar ise caminin yakınındaki çim alanda namaz kılarak dua etti.

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