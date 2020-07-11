1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla camiden müzeye çevrilen Ayasofya hakkında 86 yıldır beklenen karar çıktı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Ayasofya’nın önüne akın etti. Kararın büyük yankı uyandırmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Temmuz Cuma akşamı saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaparak Danıştay’ın Ayasofya kararını değerlendirdi.

Ayasofya cami ne zaman açılacak? | Ayasofya’da namaz ne zaman kılınacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya camiinde ilk namazın ne zaman kılınacağı konusuna açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte, Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecektir. Hazırlıkları süratle tamamlayarak, 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

Erdoğan, 24 Temmuz'a kadar camideki çalışmaların süratle yürüyebilmesi, bir an önce bu hazırlıkların bitmesi için burada ziyaret veya gelip burayı görme gibi bir telaşın içerisine girmenin doğru olmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zira aldığım bazı haberler çerçevesinde içeride ve dışarıda gelip oralarda görüntü vermek veya gösteri yapmak bunlar doğru değil. İnşallah 24'ünde hep birlikte burada cuma namazımızı kılar ve Ayasofya'yı da o gün her şeyiyle bitmiş olarak ibadete açarız." dedi.