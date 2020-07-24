Ayasofya Cami hangi saatler arasında halka açık olacak?

24 Temmuz 2020 Cuma namazı ile 86 yıllık aradan sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya Cami'ne vatandaşlar tarafından oldukça fazla ilgi vardı.

Ayasofya meydanını dolduran vatandaşlar tekbiler getirirken, minarelerden de sela sesleri yükseldi. Cami içinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından da dua yapıldı.

Ayasofya Cami'nde kılınan ilk Cuma namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Ayasofya Cami'nde vatandaşlar ne zaman namaz kılabilir?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya Cami 24 saat açık olacak.