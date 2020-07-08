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Ayasofya açıklamaları vatandaşı heyecanlandırmıştı! AK Parti'den son dakika açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, tüm müslüman alemini umutlandıran açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:21:00 - 2020-07-08 14:43:01
Ayasofya açıklamaları vatandaşı heyecanlandırmıştı! AK Parti'den son dakika açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kanaatim o dur ki;

Gidişat oraya doğru ki; Ayasofya' nın bir bölümü namaz kılınmaya açılacak ve böylelikle şişin de kebabın da yanmaması sağlanacak. Geri kalan kısım ise yine müze olarak kalacak. Sorarsan 'Ayasofya açıldı mı?' 'Hee, açıldı!' olacak gibi sanki...
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serdar

rusya,a.b.d ve tüm avrupa,cami olarak açılmasına tepkili.buna rağmen sözünüzde durup açacakmısınız?yoksa baskılara boyunmu eğeceksiniz?
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