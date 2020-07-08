Ayasofya açıklamaları vatandaşı heyecanlandırmıştı! AK Parti'den son dakika açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, tüm müslüman alemini umutlandıran açıklamada bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.