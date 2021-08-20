"Ayancık'ta ulaşım açısından hiçbir problem kalmayacak”

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık Çayı Üzerinde İlave Karayolu Geçişi sağlayacak olan geçici köprüde açıklamalarda bulundu. Bartın Kastamonu ve Sinop’ta tarihin en önemli afetlerinden birinin yaşandığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Üzerinden 9 gün geçti. Bartın’da Kastamonu’da Sinop’ta hayatı normale çevirmek için 9 günde çok büyük aşamalar kaydettik. Hayatın devamlılığını sağlamak için bütün gücümüzü kullandık. Özellikle ulaşım açısından karadan, havadan, denizden bütün botlarımızı bütün ulaşım sistemimizi vatandaşımızın hizmetine verdik. Bartın'da, Kastamonu'da, Sinop'ta artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor” ifadelerini kullandı.

"Kalıcı projelere bir an önce başlanacak.”

Sinop şehir geçişinde önemli iki köprünün sel felaketinde tahrip olduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, şimdi de ikinci geçişin hizmet vermeye başlayacağına dikkat çekerek şu şekilde konuştu: “Sinop şehir geçidinde en önemli iki köprümüz bu afette tahrip olmuştu. Bu iki köprüye karşılık birinci köprümüzü iki gün önce açmıştık. Ulaşım ihtiyacını kısmen de olsa karşılamıştı ama bunun yeterli olmadığını gördük ve hemen iki gün bile olmadan artık şimdi ikinci geçidimizi de hizmete vermeye başlayacağız. Artık ulaşım açısından Ayancık’ta hiçbir problem kalmayacak.”



Bu aşamadan sonra kalıcı köprü imalatlarına devam edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, “Çatalzeytin-Türkeli arasındaki yani Sinop'la Kastamonu arasındaki geçişi de sizlerle birlikte 2 gün önce açmıştık. Artık orada da ulaşım sorunumuz kalmadı. Kastamonu'da da bütün ilçelerindeki yıkılan köprülerimizle ilgili geçici servis yollarımızı bağlamış bulunmaktayız. Bartın'da da Bartın-Karabük geçişini sağlamış durumdayız. Burada devlet millet el ele. Özellikle teşekkür etmek istediğim kurumlar var. Başta AFAD, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, İller Bankası mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Köprü hesaplamalarını farklı yapıyoruz artık.”



Karaismailoğlu, “Tahrip olmuş köprü bir tane de arkamızda var. Bunları hemen kısa sürede kazıklı sistem yeni projeli olarak yapacağız. Projeleri hazır. Şimdi kazık makineleri yolda. Birazdan başlayacaklar. Bu hem kemer formunda olacak hem de bu ayak açıklıkları bunun en az iki katı genişliğinde olacak, daha da yükselteceğiz bunları. Bu hesapları farklı yapıyoruz artık. İnşallah temennimiz böyle bir afet olmaması ama olduğu zaman da etkilenmeyecek yapımlar üstleneceğiz."