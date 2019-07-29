Ayancık’ta festival coşkusu

Sinop’un Ayancık ilçesinde düzenlenen 26. Ayancık Kültür Keten Keten ve Ahşap Festivalisona erdi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde belediye tarafından bu yıl 26.’sı düzenlenen Ayancık Kültür Keten ve Ahşap Festivali dün gece yapılan ödül töreni ve konserlerin ardından sona erdi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadenizi’n de katıldığı birbirinden renkli kültürel etkinlik ve yarışmalarında düzenlendiği festivalde üç gün boyunca çeşitli konserler de verildi. Yerel ve ünlü sanatçıların da sahne aldığı konserlerde Ayancıklılar oldukça renkli anlar yaşandı.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, bu yıl festivale olan yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.