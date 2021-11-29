Ayancık Terminal Köprüsü açılıyor

Karaismailoğlu, sel ile heyelanın vurduğu Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaraların sarıldığını vurguladı. Üç ilde güvenli ulaşımın sağlandığını kaydetti.

52 gün gibi rekor sürede tamamlanan Çatalzeytin Köprüsü’nü ekimde açtıklarını anımsattı. Kumluca-2’de çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Karaismailoğlu, Sinop Ayancık’ta da köprü yapımlarının devam ettiğini dile getirdi.

Aşama kat edildi

Karaismailoğlu, sel felâketinde İkisu, Terminal ile Şevki Şentürk köprülerinin yıkıldığını hatırlatarak, şunlara işaret etti: “4 açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü’nde kenar ayaklarla orta ayaklar arasında 0.6 metre kot farkı oluşturularak kemer görünümü sağlandı. 80 günde tamamlanan Ayancık Terminal Köprüsü’nü bugün hizmete açacağız. Şevki Şentürk Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor. 5 açıklıklı toplam 144 metre uzunluğundaki Şevki Şentürk Köprüsü’nde fore kazık imalatları sürüyor. Köprünün 20 Aralık’ta tamamlanması hedefleniyor. 5 açıklıklı toplam 140 metre uzunluğundaki İkisu Köprüsü’nün de 2022 Mart ayında tamamlanması planlanıyor. Kavlakdibi Köprüsü’nü 10 Aralık’ta, Azdavay Köprüsü’nü de 30 Aralık’ta tamamlayıp hizmete sunacağız.”

Çalışmalar sürüyor

Karaismailoğlu, köprülerin yanı sıra Sinop, Bartın ve Kastamonu’da yol çalışmalarının da devam ettiğini anlattı. Kastamonu-İnebolu ve Devrekani-Çatalzeytin ile Ağlı-Azdavay-Şenpazar yollarının muhtelif kesimlerinin yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, Boyabat-Ayancık arasında dolgu çalışmalarının; İkisu Köprüsü ile Yenikonak hattının 4 kilometrelik kesiminde onarımın sürdüğünü bildirdi. Karaismailoğlu, “Bartın’da ise Kavlakdibi, Kirazlı, Kumluca-1, Kumluca-2’yle birlikte Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa yolu sel hasarları yapım işlerimiz büyük bir hızla sürüyor” bilgisini verdi.