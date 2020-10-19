Ayaktaki yolcuya da artık ceza yazılacak

Van'da hayatın her alanında alınan sıkı tedbirlerle vaka sayılarının azaldığını aktaran Bilmez, şunları söyledi: “Son olarak toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmaması kararı aldık. Ayakta yolcu alırsa hem şoföre hem de ayaktaki yolcuya ceza yazılacak. Yolcu da suçlu kabul edilecek ve cezai işlem uygulanacak.” Van’da 11 bin kişinin karantinada olduğunu da belirten Bilmez, karantina olması gerekirken sokakta yakalanan 178 kişinin de yurtlara gönderildiğini ve bu uygulamanın da devam edeceğini söyledi.