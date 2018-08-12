THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Ayaklarını çarşafla bağlayıp 4'üncü kattan aşağı attılar!

İstanbul Pendik'te ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan Pakistan uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 15:58
Ayaklarını çarşafla bağlayıp 4'üncü kattan aşağı attılar!

Olay dün saat 13.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi Cemil Meriç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ayakları bağlı yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

AYAKLARI ÇARŞAFLA BAĞLANMIŞ

Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin cesedi eve evinde geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan kişinin 3 ev arkadaşını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme polisleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Görgü tanıkları "7-8 kişi birlikte kalıyorlar. Yerde görünce araç çarptı zannettik" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise "Çatıda dövdüler adamı herhalde. Beyaz bir çarşafla balkondan atmışlar" dedi. Polis olaya karışan kişi yada kişileri yakalamak için geniş çaplı araştırma yaptı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 15:58
  1. Ayaklarını bağlayıp aşağı attılar
  2. cinayet
  3. adam öldürme
  4. dehşet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreye ulaştı!
    1. Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreye..
    2. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ordu'da
    3. Çin'deki cami yıkımında karar verildi!
    4. ABD'de her gün ortalama 3 kişi, polis..
    5. Rusya'dan flaş ABD açıklaması!
    6. Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş..
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor
    8. Kutsal topraklardan dolar tepkisi!
    9. Bedelli askerlik için ödediği parayı..
    10. Beşiktaş'ta ilginç görüntü! Yol bir..
    11. Başkan Erdoğan Rize'den ayrıldı
    12. Lüks otomobil TIR’a bıçak gibi..
    13. MÜSİAD'tan 18 dilde yayımlanan net..
    14. 'Bu, köprüden önce son çıkış..
    15. AK Partili Karaaslan: Dolar ile..
    16. TBMM Başkanı Yıldırım'dan şehit..
    17. Ayaklarını çarşafla bağlayıp 4'üncü..
    18. Kabe İmamı Sudeys: Kutsal mekanlar,..
    19. Beşiktaş'ta yol çöktü!
    20. İsmet Yılmaz'ın annesi bugün toprağa..
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak