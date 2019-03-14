Ayakkabısında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı Antalya Havalimanı İç Hatlar bölümünde ayakkabısında özel olarak hazırlanmış uyuşturucu madde bulunan yolcu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Antalya Havalimanı'nda, ayakkabısının içinde uyuşturucu ele geçirilen K.Ç., tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmaları kapsamında, Antalya Havalimanı İç Hatlar bölümünde yapılan denetim sırasında, kente gelen yolculardan durumundan şüphelenilen K.Ç. durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının iç kısmında derinin altına saklanmış 11 paket halinde 80 gram metamfetamin bulundu. K.Ç.'nin üzerinde ise uyuşturucu kullanmaya yarayan bir adet cam aparat ele geçirildi.



Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu- uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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