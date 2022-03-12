Ayakkabılardaki tuz lekesi nasıl temizlenir? Şeker ve tuz lekeleri nasıl temizlenir?

Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte yerel yönetimler tuzlama çalışmaları yapıyor. Kullanılan tuzlar ayakkabılarda leke kalmasına neden olabiliyor. Peki bu tuz lekesi nasıl temizlenir? İşte ayakkabılarınızı lekeden kurtarmanın yolu...

Tuz lekesi nasıl çıkar?

Tuz lekesi için birçok farklı örnek ya da alternatif sunulabilir. En çok rastlananlardan birisi ise ayakkabılarda oluşan tuzlanmalardır. Bu ayakkabı üzerinde beyaz izlere ve çizgilere sebep olabilir. Çoğunlukla kış aylarında oluşan bu lekeleri temizlemekten tutunda, tuz lekesini halıdan nasıl çıkarabiliriz sorusuna haberimizde yer verdik.

Ayakkabılardan tuz lekesi nasıl çıkar?

Sirke ve su karışımını ayakkabı tuzunu temizlemek için kullanabilirsiniz. Öncelikle 3 bardak suyu bir kaba koyarak içerisine 1 bardak sirke ekliyoruz. Sirkeyi beyaz tercih etmemiz işimize yarayacaktır. Temizleyici faktörünün yüksek olmasından ötürü sirkeli suya batıracağımız bezle ayakkabımızın bilhassa tuz lekelerinin olduğu bölgelerini silebiliriz. Fakat sırıtmaması için tüm ayakkabıyı silmeniz önerilir.

Diğer tavsiye temizlik önerimiz ise;

Gerekli malzemeler

Sabun

Havlu

Beyaz sirke

Sprey şişesi

Ayakkabı cilası (veya saç kremi)

Deri için su geçirmez sprey (isteğe bağlı)

Ayakkabıların tuz lekesinden temizlenmesi

Ön temizlik

Bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı sabunu ilave ederek başlayın. Karıştırın sonra havlunuzun bir kısmını sabunlu suya batırın. Botlarınızın dışını hafifçe temizlemek için nemli havluyu kullanın.

Tuzlu noktaları çıkarın

Ardından sprey şişenize eşit parça su ve beyaz sirke ekleyin. Karıştırın, daha sonra seyreltilmiş sirkeyi, havlunuzun temiz bir bölümüne püskürtün. Botlarınızdaki tuz birikintilerini temizlemek için kullanın. Sirke kesinlikle etkilidir, fakat deriden nem çekebilir. Deriyi tekrar nemlendirmek ve çatlama olasılığını azaltmak için, etiket üzerindeki talimatlara göre bir deri çizme cilası uygulayın. (Deri cilası yoksa, bunun yerine az miktarda saç kremi uygulayabilirsiniz.) Temiz ve kuru bir bezle fazla cila veya kremi alın. Son olarak, deri için uygun bir su yalıtım spreyi uygulayabilirsiniz. (Bu son adım isteğe bağlıdır, ancak gelecekte daha fazla su veya tuz lekesinin oluşmasını önlemek için iyi bir yoldur!)

Halılardan tuz lekesi nasıl çıkar?

Nem depolayan bir yapısı olduğu için halınıza tuz döküldüğünde çok daha çabuk kirlendiğini göreceksiniz. Örneğin tuz lekesini çıkarmak için halılarınızı dezenfekte ederek işleme başlamanız gerekiyor. Bunun için süpürmek en doğru eylem olacaktır. Fakat tuzlu bir içecek ya da yiyecek dökülerek bu lekeyi oluşturduysa sirkeli suyla derinlemesine temizlemek, ardından ise süpürmek gerekecek.

Şeker lekesi nasıl çıkar?

Şeker lekesi genellikle sıvının içerisine atmak için kaşıkla taşırken oluşur. Farkında olmadan şekerler halıya ya da kumaşa dökülür ve burada yer edinir.

Bunu temizleyebilmek içinde bir temizlik formülü uygulamanız en doğrusu olacaktır. Aynı zamanda bu formül kola lekesi nasıl çıkar sorusuna yanıt olabilmiştir. Çünkü içerisinde şeker olan tüm içeceklerin oluşturacağı lekelerde tercih edilebilir.

Malzemeler

1 Çay kaşığı yumuşak deterjan

1 Çay kaşığı beyaz sirke

1 litre su

Şeker lekesi çıkarma yöntemi

Malzemeleri karıştırıp halının ya da kumaşın üzerine doğrudan bolca sürerek silmeniz gerekiyor. Lekenin arınması için üzerine döken insanlar olsa da bu kadar fazla uygulamanız kurutmanızı zorlaştıracağı için zor bir uygulama metodu doğurabilir. Sonrasında durulama işlemini havlu peçete ya da benzeri bir temiz bez ile yapabilirsiniz. Kurulamadan bırakmamanız, kuruma işlemine destek olmak için zemini süpürmeniz tavsiye edilebilir.

Şerbet lekesi nasıl temizlenir?

Şerbet lekesini çıkarmak için uygulaması gereken yöntem ise lekenin üzerine bulaşık deterjanı uygulamaktır. Şerbet lekesinin üzerine birkaç damla bulaşık deterjanı koyun ve elinizle çitileyin. Lekenin çıktığını göreceksiniz.

-Şerbet lekesini çıkarmak için sodadan da yardım alabilirsiniz. Şerbet dökülen yerin üzerine soda dökün. Soda lekenin köpürerek iz kalmadan çıkmasına yardımcı olacaktır.

-Eğer şerbet elbiseye değilde halının üzerine döküldüyse yapmanız gereken çok basit. Bunun için ılık su ve şampuan kullanmanız gerekir. Halının üzerine ılık su ve şampuan koyun ve temiz bir bezle silin.

Ayakkabılarda çamaşır suyu kullanılır mı?

Evet, kullanabilirsiniz ama çamaşır suyunu sulandırmanız gerekiyor. Çoğu ayakkabı bakımı kılavuzunda, çamaşır suyu su karışımı önerilir. Diş fırçanızı seyreltilmiş çamaşır suyu solüsyonuna batırın ve ayakkabıları hafifçe fırçalayın. İşiniz bittiğinde ılık suyla yıkayın.

Çamaşır suyunun fazla kullanılması gözü ve karaciğeri tahriş edebileceği gibi solunum güçlüğü, boğazda ve göğüste daralma, baş ağrısı, öksürme, kusma hatta bayılmaya neden olabiliyor. Bu semptomları koronayla karıştıranlar ise korona oldum sanıyor. Hem kısa vadede hem de uzun vadede insan sağlığına zararlı olan çamaşır suyu, doğa için de tehlikeli. Bu noktada ev yapımı temizlik ürünleriyle sağlığınızı koruyabilir, ev bütçesine katkı sağlayabilirsiniz. Çamaşır suyu yerine birçok doğal alternatif var.

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Beyaz sirke, karbonat ve diğer yöntemlerle leke çıkarma

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