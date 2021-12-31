Her gün ya da günaşırı giydiğiniz ayakkabılar, dolaba kaldırılan ayakkabılara göre daha fazla ilgi istiyor. Mevsim şartlarına, toza ve toprağa direnen ayakkabılarınızı sık sık temizlemeniz gerekiyor.

Ayakkabı temizleme nasıl yapılır? Beyaz spor ayakkabı temizleme nasıl yapılır?

-Ayakkabınızın üzerindeki ıslaklığı, kiri ya da çamuru öncelikle bir kumaş ya da kağıt bir havlu ile alın. Nemli bir sünger yardımı ile güvendiğiniz lekeli bölgeye yavaşça uygulayın. Cif Krem’in gücü kauçuk tabanlar ve plastik bölgeler için de geçerli olacaktır. %100 doğal temizleme partikülleri ile iz bırakmadan ve zarar vermeden lekeyi hızlıca temizleyebilirsiniz. Bir havlu yardımıyla ve yuvarlak hareketlerle uyguladığınız alanı silin. Ve ayakkabılarınızı kurumaya bırakın. Bağcıklarını makinede yıkayabilirsiniz.

-Deri, suni deri veya rugan ayakkabılarınızı su ve beyaz sirke karışımı ile temizleyin. Ardından parlatmak için ıslak bir bezin üzerine karbonat dökün ve silin.

-Spor ayakkabılarınızı çamaşır makinesine atarak ya da deterjanlı bezle silerek temizleyin.

-Yazlık ayakkabılarınızı önce ılık suda yıkayın. Ardından üzerine karbonat serpin ve fırçalayıp durulayın.

Beyaz deri ayakkabı nasıl temizlenir?

Karbonat, sabun ve suyu karıştırarak beyaz ayakkabınızın her yerini fırçalayabilirsiniz. Beyaz sirke kullanarak diş fırçası ile ayakkabınızın lastik kısımlarını temizleyebilirsiniz. Sıvı şampuan kullanarak diş fırçası ile beyaz ayakkabınızı temizleyebilirsiniz.

-Süet ayakkabılarınızı sadece yumuşak bir fırça yardımıyla temizleyin. Eğer ayakkabınızda leke varsa lekenin üzerine bebek pudrası dökerek fırçalayabilirsiniz.