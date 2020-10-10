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Sağlık Ayak yanması sebepleri nelerdir?
Sağlık

Ayak yanması sebepleri nelerdir?

Ayaklarda yanma çoğu zaman rahatsız edici ve endişe verici bir durum olabilir. Ayak yanmasının birçok nedeni olabilir. Peki, ayak yanması hangi nedenlerden olur? İşte ayak yanması sebepleri...

Yeniakit Publisher
2020-10-10 22:26:00 -
Ayak yanması sebepleri nelerdir?

Ayağınızdaki yanma hissi, nöropati olarak da adlandırılan bacaklardaki sinir hasarından kaynaklanıyor olabilir. Pek çok tıbbi durum ayak yanmasına neden olsa da, diyabet en yaygın olanıdır. Çoğu yanan ayak tedavisi, daha fazla sinir hasarını önlemeye ve ağrıyı azaltmaya odaklanır.

Ayak yanması nedenleri

Yanan ayak sendromunun semptomları birçok farklı durum veya hastalıktan kaynaklanabilir. Bunlar şunları içerir:

Sinir hasarı veya sıkışması

Sinir hasarının birçok olası nedeni vardır. Omurganın çeşitli hastalıkları, sırt yaralanmaları veya yavaş parçalanması (dejeneratif değişiklikler), ameliyat, kemoterapi ilaçları veya diğer ilaçların kullanımı veya toksinlere maruz kalma nedeniyle ortaya çıkabilir.

Periferik nöropati

Bu, yanan ayak sendromunun en yaygın nedenlerinden biridir. Omuriliği ekstremitelere bağlayan periferik duyu sinirleri hasar gördüğünde ortaya çıkar. Uzun süredir diyabeti olan veya kan şekeri seviyeleri zayıf kontrol edilen kişilerde periferik nöropati gelişme olasılığı daha yüksektir. Diyabetik periferik nöropati yavaş yavaş gelişir ve zamanla kötüleşebilir. Periferik nöropatiye neden olabilecek diğer durumlar arasında kemoterapi ajanları, kalıtsal hastalıklar, otoimmün bozukluklar (romatoid artrit dahil), toksik kimyasallara maruz kalma, enfeksiyonlar, böbrek yetmezliği, alkolizm ve beslenme dengesizlikleri (vitamin B eksikliği, malabsorpsiyon sendromu) bulunur.

Tarsal Tünel Sendromu

Tarsal tünel, ayak bileği kemiklerinin yakınında ayak bileği içinde dar bir boşluktur. Tarsal tünel içinde posterior tibial sinirin (alt bacağın en büyük uzun kemiğinin arkasındaki sinir) sıkışması veya sıkışması ayak kısımlarında yanma, karıncalanma veya ağrı hissine neden olabilir. Bacakların iç ayak bilekleri ve baldırları da etkilenebilir.

Morton nöroması

Sinir dokusu ayak parmaklarının tabanındaki kemikler arasında kalınlaşarak ağrıya neden olabilir. Çok sıkı ayakkabılar bu tip nöromaya neden olabilir, ancak aynı zamanda spor yaralanması, stres veya anormal pozisyon veya ayağın hareketinden de kaynaklanabilir.

Kompleks bölgesel ağrı sendromu. Bu nadir, ancak son derece ağrılı sinir bozukluğu, bir yaralanma veya ameliyattan sonra ortaya çıkabilir.

Motor ve Duyusal Poli Nöropati bozukluğu

Bu kalıtsal nörolojik bozukluk, bacakların ve ayakların periferik sinirlerine zarar verebilir. Hasar zamanla daha da kötüleşir. Charcot-Marie-Tooth, ekstremitelerin kaslarını ve sinirlerini etkiler, bu da anormal güçsüzlük ve ayak kemerlerinin kalkmasına neden olur. Ayaklardaki anormal gerilmeler, stres kırıklarına yatkınlık yaratabilir ve bu kişiler sıklıkla düzgün çalışması için destek gerektirecektir.

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