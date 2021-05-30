Topuklardaki çatlaklar, ayak derisinin sert görüntüsü pek çok kişiyi rahatız eder. Ayaklarıyla ilgili bu tarz şikayetleri olanlarca en etkili kürün ne olduğunu merak ediyor. Peki, topuklardaki çatlarlar nasıl geçer?

Topuk çatlakları neden olur?

Sıvı tüketiminin az olması, üre düşüklüğü

Ayak mantarı

Egzama

Demir eksikliği

B vitamini eksikliği

Şeker hastalığı

Böbrek hastalığı

Yanlış ayakkabı tercihi

Yazlık ayakkabıların çorapsız giyilmesi

Yaşla birlikte derinin kalınlaşması

Uzun süre ayakta kalmak, aşırı yürüyüş gibi sebeplerle topuklarda çatlaklar görülebilir.

Ayak topuğundaki çatlaklar nasıl geçer? Ayak tabanındaki çatlaklar için kür

Uzmanlar ayak çatlaklarına karşı kesinlikle deriyi kazıyan makinelerin kullanılmamasını öneriyor. Bu tip makineler yerine ponza taşı kullanmanız daha uygun olacaktır. Ayaklarınızı yumuşacık hale getirecek bir kür de uygulayabilirsiniz. Bu kür için ihtiyacınız olan yalnızca karbonat. Ayağınızı yıkayacağınız leğenin içerisine 2-3 yemek kaşığı karbonat ve ılık su doldurun. Ayaklarınızı 15-20 dakika bu suda dinlendirin. Ayaklarınızı kuruladıktan sonra bir nemlendirici kullanın ve çoraplarınızı giyip ayaklarınızı dinlendirin. Bu kürü haftada üç gün uygulayabilirsiniz.