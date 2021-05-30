Ayak topuğundaki çatlaklar nasıl geçer? Ayak tabanındaki çatlaklar için kür
Topuklardaki çatlaklar nasıl geçer? Kullanılan ayakkabılar, uzun süre ayakta kalmak gibi pek çok sebeple zam zaman ayaklarda çatlarlar oluşabiliyor. Özellikle hanımlar bu kötü görüntüden kurtulmak için çareler arıyor. Peki, topuk çatlağına ne iyi gelir?
Topuklardaki çatlaklar, ayak derisinin sert görüntüsü pek çok kişiyi rahatız eder. Ayaklarıyla ilgili bu tarz şikayetleri olanlarca en etkili kürün ne olduğunu merak ediyor. Peki, topuklardaki çatlarlar nasıl geçer?
Topuk çatlakları neden olur?
- Sıvı tüketiminin az olması, üre düşüklüğü
- Ayak mantarı
- Egzama
- Demir eksikliği
- B vitamini eksikliği
- Şeker hastalığı
- Böbrek hastalığı
- Yanlış ayakkabı tercihi
- Yazlık ayakkabıların çorapsız giyilmesi
- Yaşla birlikte derinin kalınlaşması
- Uzun süre ayakta kalmak, aşırı yürüyüş gibi sebeplerle topuklarda çatlaklar görülebilir.
Ayak topuğundaki çatlaklar nasıl geçer? Ayak tabanındaki çatlaklar için kür
Uzmanlar ayak çatlaklarına karşı kesinlikle deriyi kazıyan makinelerin kullanılmamasını öneriyor. Bu tip makineler yerine ponza taşı kullanmanız daha uygun olacaktır. Ayaklarınızı yumuşacık hale getirecek bir kür de uygulayabilirsiniz. Bu kür için ihtiyacınız olan yalnızca karbonat. Ayağınızı yıkayacağınız leğenin içerisine 2-3 yemek kaşığı karbonat ve ılık su doldurun. Ayaklarınızı 15-20 dakika bu suda dinlendirin. Ayaklarınızı kuruladıktan sonra bir nemlendirici kullanın ve çoraplarınızı giyip ayaklarınızı dinlendirin. Bu kürü haftada üç gün uygulayabilirsiniz.