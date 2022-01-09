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Kadın - Aile Ayak tırnak mantarına ilaç gibi tavsiye
Kadın - Aile

Ayak tırnak mantarına ilaç gibi tavsiye

Ayak mantarı, ayaklarda kaşıntı ve parlak kırmızı döküntülere sebebiyet veren bir mantar enfeksiyonudur.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 18:20:00 - 2022-01-09 18:36:32
Ayak tırnak mantarına ilaç gibi tavsiye

Ayak mantarına ilaç gibi gelecek tavsiyeleri deneyebilirsiniz. İşte ayak tırnak mantarına ilaç gibi gelecek ev yapımı doğal reçeteler…

Ayak tırnak mantarı nasıl önlenir?

Ayak tırnak mantarını hızlı bir şekilde geçirebilmek için elleri ve ayakları sürekli olarak temizlemek gerekir.
• Ayak tırnak mantarına sahip olanlar ellerinden geldiğince açık ayakkabı ve pamuklu çoraplar tercih etmelidir.
• Yalın ayakla halka açık havuzlarda ve spor salonlarında gezilmemelidir. Bu durumlar ayak tırnak mantarınızı önlemenize yardımcı olacaktır.
• Tırnakları uzun süre nemli tutmak mantar enfeksiyonunu tetikleyen en önemli nedenler arasında yer almaktadır
• Kuaför salonlarında kullanılan pedikür setlerinin sterilize olduğundan emin olmanız gerektiğini unutmayın.
Aynı zamanda ayak tırnak mantarına sahipseniz yapay tırnak cilalarından mümkün olduğunda uzak durun.

Tırnak mantarına doğal ilaçlar...

Ayak tırnak mantarı ilaçları kullanmanıza rağmen bu sorundan kurtulamadığınızı düşünüyorsanız sizler için araştırmış olduğumuz, ayak tırnak mantarına ilaç gibi gelecek doğal yöntemleri demeyebilirsiniz.

Sirke ve ağız bakım suyu

• Bir kap içine beyaz sirke dökün. Eşit miktarda da ağız bakım suyu ekleyin.

• Karışımın hacminin, tırnaklarınızı ıslatmaya yeterli olduğundan emin olun.

Nasıl uygulanır?

• Mantardan etkilenen tırnaklarınızı yaklaşık 30 dakika boyunca karışıma batırın.
• Sade bir suyla tırnaklarınızı kuruladıktan sonra temiz bir havluyla kurulayabilirsiniz.
• En az iki ay boyunca günde iki kez tekrarlamanız yeterli olacaktır.

Ayak mantarı nedir?

Ayak mantarı, ayaklarda kaşıntı ve parlak kırmızı döküntülere sebebiyet veren bir mantar enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon; soyulma, yanma hissi, kızarıklık, su toplama, kaşıntı ve yaralara sebep olur. Ayak mantarı enfeksiyonu, çok sık görülen ve aynı anda bulaşıcı olan bir deri hastalığıdır.

Ayak mantarı neden olur?

  • Nemli ve sıcak ortamlar
  • Duştan sonra ayakları kurutmamak
  • Dar, kapalı ayakkabı giymek
  • Halka açık havuzlarda ve soyunma kabinlerinde koruyucu ayakkabı giyilmemesi
  • Kuaför salonlarında ortak kullanılan pedikür seti gibi gereçler
  • Bağışıklığın az olması
  • Diyabetli bireyler

Ayak mantarı belirtileri nelerdir? 

  • Kırmızı döküntü
  • Ayakta kaşıntı
  • Yanma hissi
  • Kırık, pullu cilt
  • Hoş olmayan koku
  • Ayak tabanlarında kepeklenme

Tırnak mantarı nedir?

Tırnak mantarı, ya da diğer adıyla onikomikoz, bireyin el veya ayak tırnaklarının uç kısmının hemen altında beyaz veya sarı bir nokta olarak başlayan ve yaygın olarak görülen bir mantar enfeksiyonudur.

 

 

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