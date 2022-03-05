Ayak tırnak mantarı evde nasıl tedavi edilir? Ayak tırnak mantarına ilaç gibi tavsiyeler

Tırnak mantarı nedir?

Tırnak mantarı, tırnak ucunun hemen altında, sarı ya da beyaz bir nokta olarak başlayan yaygın bir durumdur. Hafif durumlarda, tırnak mantarları kişileri rahatsız etmeyip tedavi arama ihtiyacı doğurmayabilir. Buna karşın, bazı durumlarda tırnak mantarı ağrılı ve kalın tırnaklara neden olur. Tırnak mantarına onikomikoz ya da tinea unguium da denir.

Ayak tırnak mantarı, el tırnak mantarına oranla çok daha sık gözlenen bir durumdur.

Tırnak mantarının belirtileri nelerdir?

Kalınlaşmış doku

Beyaz-sarı ya da kahverengi renk değişikliği

Ufalanan veya düzensiz yapı

Şekil bozukluğu

Hafif koku

Tırnak mantarı başlangıç aşamasında ise evde doğal yöntemlerle tedavi edilebilir.

Yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlık olan tırnak mantarı toplumun yüzde 10’unu etkiler. Evde uygulayabileceğiniz bazı bitkisel yöntemler ile mantarı yok ederek tırnaklarınızı güçlendirebilirsiniz. İşte tedavi sürecini hızlandıracak doğal tırnak mantarı çözüm önerileri…

Ayak tırnak mantarı evde nasıl tedavi edilir?

Sarımsak

Tırnak mantarı nasıl geçer evde ne yapabilirim diyorsanız öncelikle derinlemesine yenilenmeyi sağlamalısınız.

Enfeksiyon denildiğinde ilk akla gelen doğal savaşçı hiç kuşkusuz sarımsaktır. Sarımsağın içerisinde bulunan bileşenler, tırnağı temizleyerek yüzeyinin daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Enfeksiyon belirtilerini ortadan kaldırır. Sarımsağın iyileştirici gücünden faydalanmak için; sarımsağı ince ince doğrayın veya ezin. Ardından hazırladığınız sarımsağı tırnağınıza uygulayın ve bölgeyi bandajla sarın. Bu şekilde en az 45 dakika bekleyin. Son olarak bölgeyi ılık su ile temizleyin. Bu yöntemi tırnağınız tamamen iyileşene kadar her gün uygulayabilirsiniz.

Ayak tırnak mantarına limon

Tırnak mantarları için uygulanacak diğer yöntem limondur. Her akşam yatmadan önce mantarlı kısma limon damlatıp 15 dakika bekletilmelidir. Daha sonra ayak durulanmalı ve b işlem tırnak mantarı düzelene kadar devam edilmelidir.

Tırnak mantarına ne iyi gelir?

Sarımsak

Elma Sirkesi

Kekik Yağı

Çay Ağacı Yağı

Limon Suyu

Zeytinyağı ve Sarımsak Kürü

Sirke ve Ağız Temizleme Suyu

Mısır Unu

Hindistan Cevizi Yağı

Aynısefa Kürü

Tırnak mantarı tedavisi evde nasıl yapılır?

Özellikle en fazla gözlenen ayak başparmak tırnak mantarı tedavisi için bazı uygulamalar vardır:

Reçetesiz satılan antifungal tırnak kremleri ve merhemlerini deneyebilirsiniz: Tırnakların yüzeylerinde beyaz lekeler fark ederseniz; törpüleyin, tırnaklarınızı suya batırın, kurutun ve ilaçlı krem veya losyon uygulayın.

Tırnakları kesin ve inceltin: Bu uygulama, tırnaklar üzerindeki basıncı azaltarak ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, bunu bir antifungal uygulamadan önce yaparsanız, ilaç tırnağın daha derin katmanlarına ulaşabilir.

Düzenli olarak ayak bakımınızı yaptırın: Ayaklarınıza zayıf kan akışına neden olan bir durumunuz varsa ve tırnaklarınızı kesemiyorsanız, tırnaklarınızı düzeltmek için düzenli olarak bir ayak sağlığı merkezine başvurun.

Ayak tırnak mantarı nasıl geçer?

Öncelikle kalınlaşan tırnak katmanı inceltilir. Böylelikle kalın katmanın tırnak yatağına oluşturduğu baskı giderilir. Ardından periyodik bakımlara ilave destek olarak tırnak serumu yardımıyla tırnak yapılandırılmaya çalışılır.

Ayak mantarı için evde ne yapılabilir?

Ayak mantarı karbonat yardımıyla tedavi edilebilir. Ayak mantarından şikayetçi olanların her akşam karbonatlı suyun içinde ayaklarını bir süre dinlendirmesi önerilir. Karbonatlı su sayesinde, mantarların temizlenmesi hızlanır ve ayak temizliği doğal malzemeler ile yapılır. Karbonat kokuyu ve kaşıntıyı da giderecektir.

Lahana çok önemli bir A, B, C vitaminleri ve özellikle K vitamini, selüloz, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko ve kükürt kaynağıdır. Bu nedenle taze olarak veya turşu şeklinde yılın tüm aylarında tüketilmesi tavsiye edilir. İşte lahananın sağlığa faydaları

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