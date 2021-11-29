Ayak mantarına ne iyi gelir?

Ayak mantarından şikayetçi olanların her akşam karbonatlı suyun içinde ayaklarını bir süre dinlendirmesi önerilir. Ayak mantarı karbonat yardımıyla tedavi edilebilir.

Karbonatlı Su

Karbonatlı su sayesinde, mantarların temizlenmesi hızlanır ve ayak temizliği doğal malzemeler ile yapılır.

Karbonat kokuyu ve kaşıntıyı da giderecektir.

Çay Ağacı Yağı

Ayak mantarı bitkisel tedavi Saraçoğlu gibi pek çok uzman tarafından gündeme gelmiştir. Önerilerde bitkisel yağlardan çay ağacı yağı da sıkça vurgulanır.

Çay ağacı yağı ile yıkanmış ayaklarınıza masaj yaparak uyuyabilirsiniz.

Çay ağacı yağının kokuyu giderdiği ve ayak bakımında çok etkili olduğu bilinmektedir.

Siz de ayak mantarından şikayetçiyseniz çay ağacı yağını her gece ayaklarınıza uygulayabilirsiniz.