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Kadın - Aile Ayak kokusuna öneriler
Kadın - Aile

Ayak kokusuna öneriler

Ayak kokusu önemsenmezse bazen kabus olabilir.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 12:51:00 -
Ayak kokusuna öneriler

Ayak kokusu önemsenmezse bazen kabus olabilir. Misafirliğe gittiniz ve ayağınız koktu moraliniz bozulur ve bahaneler üreterek geçiştirirsiniz. Bu sağlık sorunu olsa da kimse ayağının kokmasını istemez. Oysaki ayak kokusunu tedavi etmek mümkün.

Ayak kokusu neden olur?

Ayak kokusunun başlıca sebebi, ayakların gün içerisinde ayakkabının içerisinde terleyerek, bu terin ayakta kurumasıdır.

Bir de terleme dışında ayak kokusuna neden olan durumlar vardır ki bunlar için farklı çözümler gerekebilir. Örnek olarak; Stres, bazı ilaçlar, alkol, hormanal değişiklikler… 

Ayak kokusunun altında yatan bir hastalık yoksa bu yazımız size fayda sağlayacak.

Sıraladığımız maddeleri uygulayarak ayak kokusundan kurtulabilirsiniz;

-Ayaklarınızı günlük olarak yıkayın

-Ayaklarınız çok terliyorsa, sık aralıklarla çorap değiştirin

-İki gün üst üste aynı ayakkabıyı giymeyin

-Pamuklu çorap giyin

-Ayakkabınızın hava aldığından emin olun.

-Topuktaki ölü deriler kokuyu artırdığından ayağınızdaki ölü deriden kurtulun

-Ayaklarınızı yıkadıktan sonra ayağınızın her yerini iyice kurulayın.

 

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