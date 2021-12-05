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Kadın - Aile Ayak kokusuna ev yapımı çözüm
Kadın - Aile

Ayak kokusuna ev yapımı çözüm

Bakterilerin yanı sıra mantar enfeksiyonu da ayakta ağır bir kokunun oluşmasına neden olur.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 00:19:00 - 2021-12-05 00:30:08
Ayak kokusuna ev yapımı çözüm

Birçok insanın muzdarip olduğu dertlerden biri ayak kokusudur.

Ayak kokusuna çözüm

 Ayak kokusu ayakların uzun süre kapalı kalması veya çok fazla terlemesi ile oluşur. Ayak kokusunun giderilmesi için kesin çözüm olabilecek öneriyi sunuyoruz:

Sarımsak ve karanfil

Sarımsak ve karanfil bilhassa kokan ayaklar ve enfeksiyon için kullanılan çok bilindik bir çaredir. Herhangi bir enfeksiyon ve bakteriyi yok etmek için sadece parmaklarınız arasına sarımsak karanfil koyun.

Ayak mantarı kokuya neden olur.

Ayak banyosuna veya leğen içerisine 2 litre su ile 60 ml sirke dökün daha sonra ayaklarınızı su içerisinde dinlendirin. Ayak mantarından kurtulduktan sonra ya da ayak mantarlarının daha da çoğalmasını önlemek için muhakkak ayak mantarı korunma yollarıyla korumanız gerekmektedir.

Ayak ağrısına ne iyi gelir?

Ayağınız üzerinde bir buzu 10 ila 15 dakika kadar bekletiniz. Daha sonra denediğiniz soğuk masaj sayesinde bu ağrının hafiflediğini fark edeceksiniz. Bir diğer ayak ağrısına iyi gelen yöntemlerden biriside düzenli bir şekilde egzersiz yapmaktır. Ayaklarınız hareketsiz kalmaktan dolayı da ağrıyabilir.

Ayak problemleri ile ilgili kısa bilgiler

Ayak kaşıntısı

Ayak kaşıntısının en büyük nedeni terleme ve cilt kuruması olsa da ciddi mantar oluşumu, egzama, sedef, karaciğer problemleri, sinirsel sorunlar, alerji ve çeşitli ilaçlar da kaşıntıya neden olabilmektedir. Sorunu kökünden çözebilmek için önce neden iyi araştırılmalıdır.

Ayak baş parmak ağrısı

Başparmağın hareketinin azalması durumuna sert parmak anlamına gelen Halluks Rigidus adı verilir. Ayak başparmağının, tarak kemiği ile parmak kemiği arasındaki kıkırdak dokusunun aşınması ve buna bağlı olarak eklem çevresinde kemik çıkıntılar oluşması parmak hareketini kısıtlar ve başparmakta ağrıya sebep olur.

 

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