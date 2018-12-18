Ayak kokusuna doğal çözümler

Ayaklar terledikleri zaman, bakteriler için ideal bir ortam yaratırlar. Bakteriler de istenmeyen kokulara neden olur.

AYAKLARIN KOKMASI NASIL ENGELLENİR?

DÜZENLİ OLARAK YIKAYIN

Her gün düzenli olarak ayakları yıkamak, kokunun önüne geçmek için en önemli adımdır.

BAZI AYAKKABILARDAN KAÇININ

Bazı kumaş ve diğer materyallerden yapılan ayakkabılar ayakların daha fazla terlemesine neden olur. Hava geçirgenlikleri az olduğundan, ayaklar ısındığında daha fazla ter oluştururlar. O nedenle ayakkabı alırken, bunlara dikkat etmekte fayda var.

DOĞRU AYAKKABI BOYUTU SEÇİN

Ayakkabılarınız sıkıyorsa, ayağınızın daha fazla terlemesine neden olabilir. Ayaklarınızın hava almasını önleyecek kadar sıkı ayakkabılardan kaçının.

DOĞRU ÇORAPLARI GİYİN

Ayakkabı kadar giydiğiniz çoraplar da önemlidir. Ayaklarınızın hava almasını önleyecek ve daha fazla terlemeye neden olacak çoraplardan uzak durun.

SÜREKLİ AYNI AYAKKABIYI GİYMEYİN

Bir ayakkabıyı sürekli giymek hem daha fazla yıpranmasına hem de bakteri üremesine neden olur. O nedenle farklı ayakkabılar giymeye özen gösterin.

DOĞAL AYAK DEODORANTI KULLANIN

Ayakkabılarınız içine mısır nişastası ya da karbonat serpiştirin. Bu yöntem, teri emer ve bakteri oluşumunu önler.

ÖLÜ DERİLERİ TEMİZLEYİN

Bakteriler, ayaklarınızdaki ölü deri hücrelerinden beslenirler. Bu yüzden, ayaklarınızdaki ölü derileri temizlemek için ponza taşı kullanabilirsiniz.

KOKAN AYAKLAR İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

ELMA SİRKESİ

Ayaklarınızı içine koyabileceğiniz bir kap içine su doldurun ve suya bir miktar elma sirkeri ekleyin. Ayaklarınızdaki kokunun gitmesi için 20 dakika ayaklarınızı sirkeli suyun içinde bekletin.

ÇAY

Bir bardak kaynar suya 2 siyah çay poşeti ekleyin ve demlenmesi için bekletin. Ayaklarınızı içine koyabileceğiniz bir kabın içine su koyun ve demlediğiniz çayı da suya ekleyin. Ayaklarınızı bu suyun içinde 20 dakika bekletin.

AYAKKABI TABANLIKLARINI YIKAYIN

Ayaklarınızda koku oluyorsa, ayakkabı içindeki tabanlıkları çıkararak yıkayın. Tabanlıkları düzenli olarak yıkamak bakterileri öldürerek kokuyu azaltacaktır.

LİMON SUYU

Ayakkabılarınızın içini dezenfekte etmek ve bakterileri yok etmek için, bir parça pamuğu limon suyuna batırın ve ayakkabılarınızın içini silin.