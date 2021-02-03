Ayak kokusu nasıl giderilir? Evde doğal yöntemlerle ayak kokusu giderme

Ayakların terlemesinden dolayı istenmeyen kötü kokular oluşur. Özellikle yaz aylarında ayak kokusu, pek çok insanın rahatsız olduğu bir durumdur. Ayak kokusundan kurtulmak isteyenler için doğal yöntemler bulunuyor. Şu ayak kokusunu önleyen yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Siyah Çay

Ayak kokusunu oluşturan bakterileri yok ederek size fayda sağlayacaktır. Ayak kokusunu gidermesi için siyah çayı şu şekilde uygulayın:

3 su bardağı miktarınca suyu kaynatın ve içine siyah çay poşeti ekleyin. Daha sonradan sıcaklığı azaltmak için normal su ekleyin. Ayaklarınızı bu suyun içinde 15-20 dakika kadar bekletin. Bunu haftada bir kez olmak üzere uygulayabilirsiniz.

Sirke

Ayak kokusunu önleyen yöntemler arasındaki etkili olanlardan bir tanesi de sirkedir. Ayağı terleten ve kokmasına neden olan tüm bakterileri öldürür. Sirkeyi şu şekilde kullanın:

Ayaklarınızı içine koyabileceğiniz kadar suyu ısıtın ve içine yarım bardak sirke ekleyin. Yaklaşık 15 dakika boyunca ayaklarınızı beklettikten sonra güzelce yıkayın.

Kabartma Tozu

Ayak kokusunu azaltmak için kabartma tozu kullanmakta fayda bulunuyor. Kabartma tozu da ayaktaki kötü bakterileri öldürerek ayak kokusunu gideren yöntemler arasındadır. Şu şekilde uygulayabilirsiniz:

Bir miktar suyu kaynatın ve içine kabarta tozu attıktan sonra ayaklarınızı ortalama 15-20 dakika kadar bekletin. Bu işlemi sık sık tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca kabartma tozunu ayakkabılarınıza serpiştirerek kokuyu azaltabilirsiniz.