  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Ayak kokusu nasıl giderilir? Evde doğal yöntemlerle ayak kokusu giderme
Sağlık

Ayak kokusu nasıl giderilir? Evde doğal yöntemlerle ayak kokusu giderme

Toplum içerisine giren herkesi ilgilendiren ve dikkat etmesi gereken bir konudur ayak kokması. Evde doğal yöntemlerle ayak kokusunu gidermek mümkün. Peki ayak kokusu nasıl giderilir? İşte ayak kokusuna doğal çözümler…

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:58:00 -
Ayak kokusu nasıl giderilir? Evde doğal yöntemlerle ayak kokusu giderme

Ayakların terlemesinden dolayı istenmeyen kötü kokular oluşur. Özellikle yaz aylarında ayak kokusu, pek çok insanın rahatsız olduğu bir durumdur. Ayak kokusundan kurtulmak isteyenler için doğal yöntemler bulunuyor. Şu ayak kokusunu önleyen yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Siyah Çay

Ayak kokusunu oluşturan bakterileri yok ederek size fayda sağlayacaktır. Ayak kokusunu gidermesi için siyah çayı şu şekilde uygulayın:

3 su bardağı miktarınca suyu kaynatın ve içine siyah çay poşeti ekleyin. Daha sonradan sıcaklığı azaltmak için normal su ekleyin. Ayaklarınızı bu suyun içinde 15-20 dakika kadar bekletin. Bunu haftada bir kez olmak üzere uygulayabilirsiniz.

Sirke

Ayak kokusunu önleyen yöntemler arasındaki etkili olanlardan bir tanesi de sirkedir. Ayağı terleten ve kokmasına neden olan tüm bakterileri öldürür. Sirkeyi şu şekilde kullanın:

Ayaklarınızı içine koyabileceğiniz kadar suyu ısıtın ve içine yarım bardak sirke ekleyin. Yaklaşık 15 dakika boyunca ayaklarınızı beklettikten sonra güzelce yıkayın.

Kabartma Tozu

Ayak kokusunu azaltmak için kabartma tozu kullanmakta fayda bulunuyor. Kabartma tozu da ayaktaki kötü bakterileri öldürerek ayak kokusunu gideren yöntemler arasındadır. Şu şekilde uygulayabilirsiniz:

Bir miktar suyu kaynatın ve içine kabarta tozu attıktan sonra ayaklarınızı ortalama 15-20 dakika kadar bekletin. Bu işlemi sık sık tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca kabartma tozunu ayakkabılarınıza serpiştirerek kokuyu azaltabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan "istifa" açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, marjinal örgütler ve CHP'lilerin kendisine yaptığı istifa çağrıları hakkında açıklama ya..
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...

Dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle piyasalardaki belirsizlik devam ederken dolar ile ilgili çarpıcı bir tahmin geldi. Uzmanlar, bazı ..
İsrail, Türkiye’nin komşusuyla ilgili tedirgin eden açıklamayı yaptı: 6 ay içerisinde nükleer silah üretebilirler
Dünya

İsrail, Türkiye’nin komşusuyla ilgili tedirgin eden açıklamayı yaptı: 6 ay içerisinde nükleer silah üretebilirler

Suriye ve yakın bölgelerde İran ile büyük bir çatışma ortamında bulunan İsrail, Tahran yönetiminin tek bir nükleer silah yapmak için gerekli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay