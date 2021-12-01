Ayak çatlaklarına ne iyi gelir?

Ayak çatlaklarına en iyi gelen yöntem vazelin sürmektir.

Vazelin

Ayak topuklarındaki çatlak görünümü her kozmetik satış noktasında, markette bulabileceğiniz vazelinle tedavi edebilirsiniz.

Vazelin, tüm cilt yüzeyi için (göz çevresi hariç) kullanabileceğin bir çeşit nemlendiricidir. Gece yatmadan önce ayaklarına ve topuktaki çatlak bölüme masaj yapmanızı öneririz. Sabah uyandığında yumuşacık ayakların sizi bekliyor olacak.

Çatlaklar neden olur?

Yetersiz nemlendirme: Çatlamış topukların en bilinen nedenidir. Ayağınızın altındaki deri genellikle kuru, sert ve pütür pütürdür. Bunun da nedeni, topuk derisindeki ter bezlerinin düşük seviyede bulunmasındandır.

Ayak maskesi evde nasıl yapılır?

Küçük bir kovaya, üç dört bardak su koyarak, ayaklarınızı kaplayacak şekilde su doldurun. Elma sirkesini ekleyin ve iyice karıştırın. Ayağınızı yaklaşık 15 dakika bu suya batırın ve ölü cildi çıkarmak için daha sonra pomza taşı yada ayak fırçası ile fırçalayın.

Yararlı kısa bilgiler

Ayak kokusu nasıl geçer?

Karbonat ayakkabı ve çorapların içerisine serperek giyilmelidir. Ayak kokusunu giderebilmek için sirke kullanılabilir. Akşam ayaklar sirkeli su içerisinde bir süre bekletilmelidir. 10 gün kadar 20 dakika uygulamak ve her duş sonrası sirkeli su ile ayakları yıkamak kokuyu yok edecektir.

El ayak hastalığı nedir?

El, ayak, ağız hastalığı 10 yaş altı çocuklarda sık görülen bulaşıcı bir hastalıktır ve yüksek ateş, bademcikte kızarıklık, ağız içinde aft ve ciltte döküntü şeklinde kendini belli eder. Çocukların el, ayak ve bileklerinin neredeyse tamamını kırmızıya boyar.