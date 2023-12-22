Ayağını denk al Macron "Bu yasa ülkeyi parçalayacak" Toplumun her kesiminden tepki var

Fransa'da parlamentoda uzun süre üzerinde uzlaşı sağlanamayan ve en sonunda aşırı sağın oyları ile onaylanan, göçmenlere karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılmasını öngören hükümetin göç yasasına, toplumun her kesiminden tepkiler sürüyor.

Macron'a "yasa ülkeyi parçalayacak" uyarısı

Fransız L'Humanite gazetesinin haberine göre, solcu siyasi partilerden Fransa Komünist Partisi (PCF), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Sosyalist Parti (PS) ve Ekolojistlerin yanı sıra ülkenin en büyük sendikaları CGT ve FSU'nun da yer aldığı çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdikleri mektupta göç yasasına karşı çıktı.

Mektupta, Cumhurbaşkanı Macron, "Cumhuriyet değerlerine büyük bir saldırı" niteliğinde olan göç yasasının "ülkeyi parçalayacağı" konusunda uyarıldı.

Ayrıca mektupta, "on yılların en geriletici" hamlesi olarak değerlendirilen göç yasasına karşı tüm kuruluşların ve cumhuriyetçi oluşumların harekete geçmesi istendi.



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Yasaya karşı sivil itaatsizlik çağrısı

Ülkenin en büyük sendikalarından CGT'nin Başkanı Sophie Binet, yasaya karşı "sivil itaatsizlik" çağrısı yaparak, büyük eylemler düzenleyeceklerini duyurdu.

Fransız yayın kuruluşu RMC'ye konuşan Binet, Cumhurbaşkanı Macron'un yaklaşık 5 yıllık görev süresini "siyasi ve ahlaki bir enkaz" olarak niteledi.

Binet, tartışmalı göç yasasına ilişkin, "Titanik, emeklilik reformu ile batmaya başlamıştı; şimdi, para dünyası ile yabancı düşmanı aşırı sağ ideolojinin ittifakını somutlaştıran bu yasa ile dibi gördük." ifadesini kullandı.

Yasanın "Cumhuriyet ilkelerinin derinden sorgulanmasına" yol açtığına dikkati çeken Binet, ülke genelinde "sivil itaatsizlik" çağrısı yaptı.

Binet ayrıca, göç yasasına karşı çıkarak istifasını sunan Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau'yu tebrik etti ve kabinenin diğer üyelerinin de Rousseau'nun izinden gitmesini umduğunu söyledi.

Yasaya karşı "ülkenin her noktasında" gelecek haftalarda eylemler yapılacağını duyuran Binet, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Marine Le Pen'in adını kullanarak, "Le Penleşmiş Fransa'yı tanımadığımızı göstermek istiyoruz" dedi.

Rektörlerden "göç yasasına karşıyız" açıklaması

Ülkede faaliyet gösteren 20'ye yakın üniversitenin rektörü, tartışmalı göç yasasının Senato ve Ulusal Meclis'te oylanmasından hemen önce yayınladıkları ortak açıklamada, yasanın "Fransız üniversitelerinin üzerine kurulu olduğu değerlere saldırı" niteliğinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, yasanın Fransız üniversitelerinde "misafir edilen yabancı öğrenci ve akademisyenler" için olumsuz etkilerine değinildi.

Göç yasasının, Fransa'da eğitim görmek isteyen yabancı öğrencilerden depozito talep edilmesine ve yabancılara verilen sosyal yardımlara kısıtlama getirilmesine ilişkin maddelerini eleştiren rektörler, "bilgi ve eğitime erişimin" bu gibi "kısıtlayıcı ve temelsiz" finansal değerlendirmeler ile engellenemeyeceğini savundu.

Rektörler, yabancı öğrencileri etkileyecek yasanın, Fransız üniversitesinde eğitim alan öğrencilerin sayısında, çeşitliliğinde ve sosyal şartlarında olumsuz etkisi olacağına işaret etti.

Yasa ile alınan önlemlerin, üniversitelerin "Fransa'yı bilim ve kültür diplomasisinde önemli bir aktör yapma azmine" zarar verdiğini belirten rektörler, yasaya "açık ve kesin" şekilde karşı olduklarını bildirdi.