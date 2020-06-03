  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ayağına ip dolanan karga yavrusunu itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:34:21 -
Ayağına ip dolanan karga yavrusunu itfaiye kurtardı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yuvasında ayağına ip dolanan karga yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Konak Mahallesi'nde, ceviz ağacındaki yuvasında ayağına ip dolanan karga yavrusunun çırpındığını gören vatandaşlar, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yangın merdiveniyle çıktıkları ağaçtaki kargayı ipten kurtardı.

Yavru karga, sağlık kontrolünün ardından yuvasına bırakıldı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, her canlının yaşamının çok değerli olduğunu, durumu bildiren vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı