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Ayağı tele takılan güvercinin yardımına itfaiye yetişti

Şanlıurfa’da ayağı cami kubbesindeki tele takılan güvercin, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

10 Mart 2019 Pazar 16:23
Ayağı tele takılan güvercinin yardımına itfaiye yetişti

Şanlıurfa’da ayağı cami kubbesindeki tele takılan güvercin, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

 

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde yaşandı. Hazreti Yusuf Camisinin kubbesindeki tellere takılarak mahsur kalan bir güvercin olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla güvercine ulaştı. İtfaiye eri tarafından takıldığı tellerden kurtarılan güvercin, aşağı indirildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:23
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