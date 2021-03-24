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Yerel Ayağı makineye sıkışan işçi hastanelik oldu
Yerel

Ayağı makineye sıkışan işçi hastanelik oldu

Kocaeli'nde ayağı iş makinesine sıkışan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 15:27:00 -
Ayağı makineye sıkışan işçi hastanelik oldu

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi, Şekerpınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir lojistik firmasının deposunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan T. isimli bir işçi, depoda çalıştığı sırada ayağını iş makinesine kaptırdı. İşçinin çığlığını duyan mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu makinede sıkışan ayağı kurtarılan yaralı işçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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