Ayağı kopma noktasına geldi! Sivas'ta feci kaza
Sivas'ta bir kamyonetin devrilmesi sonucu araç içerisindeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle ayağı kopma noktasına gelen yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç içerisindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Sivas-Karaçayır kara yolunda 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz eşya yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle araç içerisindeki Muhammed Furkan Alıncak olay yerinde hayatını kaybederken, Osman Ersoy da yaralandı.
Ayağı kopma noktasına geldi
Kazada yaralanan Osman Ersoy'un ayağı kopma noktasına geldi. Ersoy, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gözyaşlarına boğuldu
Öte yandan kaza yerine gelen bir kazazede yakını ise gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşları içerisinde kalan vatandaşı jandarma ekipleri teskin etti.