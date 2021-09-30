Ayağa lahana sarmak bakın ne işe yarıyor!

Ayakta yumuşak dokunun hasar görüp ödem toplamasıyla oluşan fiziksel rahatsızlık ayak burkulması olarak isimlendirilir. Spor, koşu, ağır işler gibi efor sarf edilen işler sonucunda yaşanabileceği gibi sadece yürürken bile ayak burkulması yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ayak burkulmasının temel nedenlerinden biri de kemik, kas ve dokulardaki vitamin eksikliğidir. Bu eksiklik yüzünden ayak çok kolayca burkulup hasar görebilir. Ayak burkulmasının ciddiyet dereceleri vardır.

Hafif bir eğrilmeyle oluşan ayak burkulmasında bileklerin bağları gerilir. Bölgede bir süre şişlik ve morluk yaşanır. Buz uygulanıp dinlenilirse birkaç güne iyileşir. Eğer bilekteki bağ daha sert bir hasar alıp yırtılma derecesinde genişlemişse anlık acı yaşanır. Ayağınızın üzerine basamazsınız. Hatta ayağınız kırıldı bile zannedebilirsiniz. Ancak dokunduğunuzda şiddetli bir acı hissetmezsiniz. Bu derecedeki bir burkulmada doktora başvurmalısınız. En ciddi olan ise bilekteki bağların yırtılmasıdır. Basketbol, voleybol, futbol gibi spor dallarıyla ilgilenen insanların başına gelme ihtimali çok yüksektir. Bilekte ani şişme ve morluk oluşur. Çok kuvvetli bir acı yaşanır ve iyileşmesi bir ayı bulabilir.

Bilek ve ayak tabanında ağrı ve şişme, dizden ayağa kadar uyuşma, harekette kısıtlılık yaşama ve ayaktan yırtılma sesi gelmesiyle kendini belli eden ayak burkulmasına iyi gelen bazı doğal yöntemler vardır.

Lahana

Lahananın iyileştirici özelliği vardır. Burkulan ayağa çiğ lahana yaprağı sararsanız ağrı azalacak ve daha kolay iyileşecektir. 15 dakikada bir lahana yaprağını değiştirmeniz gerektiğini unutmayın.

Soğan

Soğanda GPCS olarak adlandırılan peptit vardır ve bu peptit kemikleri iyileştirici etkidedir. Parçaladığınız 2 kuru soğanı 2 su bardağı zeytinyağında pişirdikten sonra temiz biz bezin içine koyup burkulan yere sararsanız şifa olacaktır.

Buz

Buz soğukluğuyla kan damarlarını sıkılaştırmaya yarar. Bu özelliği sayesinde ayak burkulmalarında çok iyi bir çözümdür. Bölgedeki ağrı ve şişliği azaltır. Temiz bir beze sardığınız buz torbasını yaklaşık 10 dakika bölgeye tutmalı, ağrı azalana kadar tekrarlamalısınız.

Sabun

Temiz bir kalıp sabun ve soğuk suyla bölgeye masaj yaparsanız yumuşak dokuda şok etkisi yaşanacağı için ağrı azalacaktır.