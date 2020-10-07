Aya Nikola kimdir? Kuruluş Osman Aya Nikola’yı kim oynuyor?

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyecek olan Kuruluş Osman dizisi için heyecan dorukta. ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman yeni sezon bu akşam başlıyor. Diziye eklenen yeni karakterler ve oyuncular merak kazandı. Aya Nikola kimdir? Aya Nikola'yı kim oynuyor?

Aya Nikola kimdir?

Aya Nikola, Bizans’ın deneyimli kumandanlarından birisidir. Osman Bey'e karşı harekete geçen Bizans İmparatoru tarafından bölgeye gönderilen Aya Nikola, tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmak ve uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden sağlamak için elinden geleni yapmaktadır.

Kayıhanlıların gün geçtikçe kuvvetlenmesinden ve özellikle Kulacahisar'ı ele geçirmesinden hoşlanmayan İnegöl tekfuru Aya Nikola, komşusu Karacahisar tekfurunu Kayıhanlılar aleyhine kışkırtmaya devam etti. Bu hadise İnegöl tekfurunun Karacahisar tekfuru ile ittifakına yol açtı. Kısa bir süre sonra İnegöl tekfuru ile Karacahisar tekfuru birleşerek Kayıhanlılara karşı harekete geçtiler. İnegöl Tekfuru Aya Nikola, Karacahisar tekfuru ile ittifak edip çok sayıda asker topladılar. Karacahisar Tekfuru'nun kardeşi Kalanoz'u askere kumandan tayin ettiler.

Aya Nikola 'nın tarihte yer alıp almadığı ile ilgili kaynaklarda farklı iddialar yer almaktadır. Bazı kaynaklarda Aya Nikola’nın İnegöl tekfuru olduğu bilgisi yer alırken; bazı kaynaklarda aziz olarak bilinmektedir. Aya Nikola, kendisine nispet edilen pek çok mucize nedeniyle Hıristiyanlar açısından belli başlı azizlerden biri kabul edilmektedir. Aya Nikola adına kurulmuş pek çok şehir ve kilise bulunur.

Kuruluş Osman Aya Nikola'yı kim oynuyor?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun ilk fragmanında "Ben Aya Nikola! Yeniden güçlü ve Büyük Roma'yı yaratacağım" sözleri dikkat çeken Tekfur Aya Nikola'yı hangi oyuncunun oynadığı merak ediliyor. Dizide Aya Nikola karakterini oyuncu Erkan Avcı oynayacak.

Erkan Avcı kimdir?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da hayata gözlerini açtı. Mimar Sinan Üniversitesini tamamladıktan sonra; sinema filmleri ve dizi filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. 2011 yılında 48. Antalya Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.