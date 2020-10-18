  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Ay'a 4G telefon şebekesi kuracaklar
Teknoloji

Ay'a 4G telefon şebekesi kuracaklar

Nokia, NASA'dan 14 milyon dolarlık fon aldığını duyurarak bu yatırımla ay'da kullanılabilecek bir 4G telefon şebekesi kuracağını açıkladı. Söz konusu proje ile birlikte ay'da kalacak astronotların dünya ile iletişiminin sağlanması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 04:53:00 -
Ay'a 4G telefon şebekesi kuracaklar

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden Nokia, dev bir projeye hazırlanıyor. NASA'dan 14 milyon dolarlık fon aldığını duyuran şirket, ay'da kullanılmak üzere bir 4G telefon şebekesi kuracağını açıkladı. Söz konusu proje ile birlikte şirket, ay'da kalacak astronotların dünya ile iletişiminin sağlanmasını hedefliyor.

Yapılan açıklamalara göre, söz konusu projeyle birlikte getirilecek 4G bağlantı desteği sadece astronotlar tarafından kullanılmayacak, uzay araçları da bu bağlantıdan faydalanabilecek.

NASA yetkililerinden Jim Reuter, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, NASA'nın Nokia'ya yardımcı olacağını ve bu projenin el birliğiyle gerçekleştirileceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor
Gündem

İp gibi dizilmişlerdi! Karedeki askerler 2 saniye sonra havaya uçuyor

Düzenlediği kalleş saldırılarla sivilleri katleden Ermenistan ordusu, Azerbaycan tarafından SİHA'lar ile şiddetli şekilde vuruluyor. Azerbay..
Rus Uzman'dan 'Paşinyan' çağrısı
Dünya

Rus Uzman'dan 'Paşinyan' çağrısı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yaptığı alçak saldırıya ilişkin değerlendirmeler yapan Rus güvenlik Uzmanı Yevgeniy Mihaylov, "Erm..
3 milyonluk Ermenistan'dan Türk mallarına boykot
Gündem

3 milyonluk Ermenistan'dan Türk mallarına boykot

Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan, Türkiye'nin kardeş ülkeye verdiği destekten dolayı Türk mallarını boykot ediyo..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay