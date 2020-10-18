Ay'a 4G telefon şebekesi kuracaklar

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden Nokia, dev bir projeye hazırlanıyor. NASA'dan 14 milyon dolarlık fon aldığını duyuran şirket, ay'da kullanılmak üzere bir 4G telefon şebekesi kuracağını açıkladı. Söz konusu proje ile birlikte şirket, ay'da kalacak astronotların dünya ile iletişiminin sağlanmasını hedefliyor.

Yapılan açıklamalara göre, söz konusu projeyle birlikte getirilecek 4G bağlantı desteği sadece astronotlar tarafından kullanılmayacak, uzay araçları da bu bağlantıdan faydalanabilecek.

NASA yetkililerinden Jim Reuter, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, NASA'nın Nokia'ya yardımcı olacağını ve bu projenin el birliğiyle gerçekleştirileceğini belirtti.