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Kültür - Sanat Axis Kâğıthane AVM’den kadın el emeğine destek
Kültür - Sanat

Axis Kâğıthane AVM’den kadın el emeğine destek

Kâğıthane Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el yapımı ürünleri görücüye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:09:00 -
Axis Kâğıthane AVM’den kadın el emeğine destek

Axis Kâğıthane AVM, salgın süreci nedeniyle evlerinde kalmak durumunda olan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerlerin ailelerinin bütçelerine katkı sağlamalarını teşvik etmek amacıyla Kâğıthane Halk Eğitim Merkezi ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında kursiyerlerin el yapımı ürünleri, alışveriş merkezinin birinci katında açılışı yapılan Axis Kâğıthane Sanat Merkezi satış noktasında AVM müşterilerinin beğenisine sunuldu. Satış noktası mağazasının açılışına Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında, sergilenen ürünler, 8 Mayıs’a kadar satış noktası mağazasında ziyarete açık olacak. Satış noktasında kursiyerlerin birbirinden renkli ürünler yer alıyor. Geleneksel Türk İslam sanatı alanında, sedef kakma, hüsn-i hat, tezhip, minyatür çalışmalarına dair çerçeveli veya çerçevesiz ürünler bulunuyor. Enstrüman alanında kabak kemane, kemençe, keman, gitar ve bağlama gibi tamamı el yapı müzik aletleri, sanatsal tablolar ve objeler alanında üç boyutlu şekillendirme, rölyef çalışmaları, sanatsal üç boyutlu mozaik çalışmalara dair çerçeveli veya çerçevesiz ürünler, ev mefruşatında ise el yapımı çiçekler, yatak örtüleri ve pike takımları, el ve makine nakışları gibi ürünler var.

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