  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor AXA Sigorta Efeler Ligi maçına koronavirüs engeli
Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi maçına koronavirüs engeli

Ligin 9. haftasında yapılacak Haliliye Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı Şanlıurfa temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:47:47 -
AXA Sigorta Efeler Ligi maçına koronavirüs engeli

İSTANBUL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında 18 Ekim Pazar günü oynanması planlanan Haliliye Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı, Şanlıurfa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma, rakip takımda Kovid-19 pozitif vakalara rastlanması nedeniyle ileri bir tarihe tehir edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Haliliye Belediyespor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek polisleri tehdit etmişti! Cihan Aksu hakkında flaş gelişme
Gündem

'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek polisleri tehdit etmişti! Cihan Aksu hakkında flaş gelişme

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki maske denetimi sırasında polis ekiplerine zorluk çıkararak tehditlerde bulunan Cihan Aksu isimli şahsın 5 yıl ..
Aliyev'in önerisi reddedildi... Rusya'dan skandal Türkiye vetosu!
Gündem

Aliyev'in önerisi reddedildi... Rusya'dan skandal Türkiye vetosu!

Rusya, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddederek yeni bir skan..
Rusya'dan Türkiye iddiası
Dünya

Rusya'dan Türkiye iddiası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi içeren ‘Moskova anlaşmasını’ Türkiye’nin desteklediğini ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay