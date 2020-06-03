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Spor

AX Armani Exchange Milan, ABD'li basketbolcu Kyle Hines ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 19:08:09 -
AX Armani Exchange Milan, ABD'li basketbolcu Kyle Hines ile anlaştı

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Takımı, ABD'li pivot Kyle Hines'ı kadrosuna kattı.

AX Armani Exchange Milan Kulübü, 33 yaşındaki Hines ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyerinde, Veroli, Brose Bamberg, Olympiakos ve CSKA Moskova takımlarında forma giyen Hines, Olympiakos ve CSKA Moskova'da ikişer kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına seçilen 1.98 metre boyundaki Hines, bu sezon ligde çıktığı 28 maçta 8.8 sayı ve 4.9 ribaund ortalamasıyla oynamıştı.


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