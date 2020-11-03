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Aktüel Avusturya'nın başkenti Viyana'daki saldırıda iki kişi öldü
Aktüel

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki saldırıda iki kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-03 01:16:54 -
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki saldırıda iki kişi öldü

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin öldüğünü söyledi.

Sörös, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti.

Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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