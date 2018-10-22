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Avusturya'dan Suudilere Kaşıkçı tepkisi!

Avusturya, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Suudi Arabistan'a tepki gösterdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:57
Avusturya'dan Suudilere Kaşıkçı tepkisi!

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine tepki göstererek, "Gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünün itiraf edilmesi, kapsamlı, inandırıcı ve bağımsız bir soruşturmanın gerekliliği hususunu değiştirmiyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Kneissl’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi ve Suudi Arabistan’daki insan hakları ihlallerine ilişkin görüşlerine yer verildi.

Kneissl, Suudi Arabistan’da hükümete yönelik eleştiride bulunan ve muhalif olan kişilere ilişkin gelişmeleri büyük bir kaygıyla takip ettiklerini belirterek, "Kaşıkçı’nın durumu sadece dehşetin görünen kısmı." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız soruşturma vurgusu

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne ilişkin açıklamasının tatmin edici olmadığını vurgulayan Kneissl, “Kapsamlı, inandırıcı ve bağımsız bir soruşturmanın gerekliliğinin” altını çizdi.

Kneissl, bu denli ciddi bir olayın özellikle Avrupa Birliği (AB) ve Suudi Arabistan ilişkileri açısından ciddi sonuçlarının olacağına dikkati çekti.

Son iki yıllık zaman zarfında çok sayıda muhalif ve insan hakları savunucusunun bu ülkede hapsedildiğini hatırlatan Kneisl, özellikle “yegane suçları bir konferansa katılmak olan kadınların tutuklandığına" dikkati çekti.

Kral Abdullah Merkezi

Bakan Kneissl, başkent Viyana’da bulunan sivil toplum kuruluşu “Kral Abdullah Bin Abdülaziz Din ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi’nin" kapatılmasına yönelik tepkilerin Kaşıkçı olayıyla birlikte artmasının anlaşılır olduğunu belirterek, söz konusu kurumun yasal durumuna ilişkin gerekli birimlerin çalıştığını kaydetti.

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:57
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  3. Cemal Kaşıkçı

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