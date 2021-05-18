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Avusturya'dan İsrail ile ilgili yeni karar
Dünya Avusturya'dan İsrail ile ilgili yeni karar
Dünya

Avusturya'dan İsrail ile ilgili yeni karar

Filistinlilere yönelik saldırılara destek vermek amacıyla devlet binalarına İsrail bayraklarının asıldığı Avusturya'da, hükümet geri adım atmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:20:00 -
Avusturya'dan İsrail ile ilgili yeni karar

Avusturya'da İsrail ile dayanışma amacıyla devlet binalarına çekilen İsrail bayraklarının yoğun tepkiler üzerine kaldırıldığı bildirildi.

Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarında yer verilen İsrail bayrakları, bugün herhangi bir açıklama yapılmadan indirildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve siyasetçi, Başbakan Sebastian Kurz'un, İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çekerek bölgede savaşan taraflardan birine açık destek vermesine, anayasanın tarafsızlık ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle tepki göstermişti.

Başbakan Kurz, Twitter'dan 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma amacıyla bu ülkenin bayrağının Başbakanlık binasına çekildiğini duyurmuştu.

Kurz'un, Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e açık desteği, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

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