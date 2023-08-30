Avusturya'daki türk şirketi yeni yurtdışı hattını duyurdu! Daha fazla turist sayısını hedefliyor

Antalya'dan yeni yurtdışı hattını duyurdu!

SunExpress 2 Nisan'dan itibaren Antalya'dan yurtdışında yeni bir rotaya daha uçuşlara başlayacak.

Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın ortak şirketi SunExpress Antalya'dan yeni yurtdışı rotasını duyurdu. 2 Nisan'da Avusturya Graz'a tarifeli uçuşlara başlayacak.

Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın ortak şirketi SunExpress Antalya'dan yeni yurtdışı rotasını duyurdu.

2 Nisan'da Avusturya Graz'a tarifeli uçuşlara başlayacak!

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SunExpress, 2 Nisan'dan itibaren Antalya'dan Avusturya'nın ikinci büyük kenti olan Graz'a tarifeli uçuşlara başlayacağını duyurdu.

turizmajansi'na göre Uçuşlar; Salı, Perşembe ve Cumartesi olmak üzere haftalık 3 frekans olarak icra edilecek.