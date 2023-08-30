Avusturya'daki türk şirketi yeni yurtdışı hattını duyurdu! Daha fazla turist sayısını hedefliyor
Avusturya'da Türk devi olan Türk şirket olan firma artan talebe karşı yeni talebi düzenlemeye karar verd, çalışmalara başladı! Yeni seferler 2 Nisan'da başlayacak. Avusturya ülkesindeki şirket zenginliğine zenginlik katarak yeni adımla para basacak! Avusturya'daki yeni proje detayı...
Antalya'dan yeni yurtdışı hattını duyurdu!
SunExpress 2 Nisan'dan itibaren Antalya'dan yurtdışında yeni bir rotaya daha uçuşlara başlayacak.
Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın ortak şirketi SunExpress Antalya'dan yeni yurtdışı rotasını duyurdu. 2 Nisan'da Avusturya Graz'a tarifeli uçuşlara başlayacak.
Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın ortak şirketi SunExpress Antalya'dan yeni yurtdışı rotasını duyurdu.
2 Nisan'da Avusturya Graz'a tarifeli uçuşlara başlayacak!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
SunExpress, 2 Nisan'dan itibaren Antalya'dan Avusturya'nın ikinci büyük kenti olan Graz'a tarifeli uçuşlara başlayacağını duyurdu.
turizmajansi'na göre Uçuşlar; Salı, Perşembe ve Cumartesi olmak üzere haftalık 3 frekans olarak icra edilecek.