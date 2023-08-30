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Ekonomi Avusturya'daki türk şirketi yeni yurtdışı hattını duyurdu! Daha fazla turist sayısını hedefliyor
Ekonomi

Avusturya'daki türk şirketi yeni yurtdışı hattını duyurdu! Daha fazla turist sayısını hedefliyor

Yeniakit Publisher
2023-08-30 08:31:00 - 2023-08-30 08:53:26
Avusturya'daki türk şirketi yeni yurtdışı hattını duyurdu! Daha fazla turist sayısını hedefliyor

Avusturya'da Türk devi olan Türk şirket olan firma artan talebe karşı yeni talebi düzenlemeye karar verd, çalışmalara başladı! Yeni seferler 2 Nisan'da başlayacak. Avusturya ülkesindeki şirket zenginliğine zenginlik katarak yeni adımla para basacak! Avusturya'daki yeni proje detayı...

Antalya'dan yeni yurtdışı hattını duyurdu!

SunExpress 2 Nisan'dan itibaren Antalya'dan yurtdışında yeni bir rotaya daha uçuşlara başlayacak.

Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın ortak şirketi SunExpress Antalya'dan yeni yurtdışı rotasını duyurdu. 2 Nisan'da Avusturya Graz'a tarifeli uçuşlara başlayacak.

Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın ortak şirketi SunExpress Antalya'dan yeni yurtdışı rotasını duyurdu.

2 Nisan'da Avusturya Graz'a tarifeli uçuşlara başlayacak!
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SunExpress, 2 Nisan'dan itibaren Antalya'dan Avusturya'nın ikinci büyük kenti olan Graz'a tarifeli uçuşlara başlayacağını duyurdu.

turizmajansi'na göre Uçuşlar; Salı, Perşembe ve Cumartesi olmak üzere haftalık 3 frekans olarak icra edilecek.

Avustralyalı doktordan dünyayı şoka sokan buluş: Böyle anlatsam da tıpta bir ilk! Doğruysa düşündürücü
Avustralyalı doktordan dünyayı şoka sokan buluş: Böyle anlatsam da tıpta bir ilk! Doğruysa düşündürücü

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Avustralyalı doktordan dünyayı şoka sokan buluş: Böyle anlatsam da tıpta bir ilk! Doğruysa düşündürücü

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