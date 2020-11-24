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Aktüel Avusturya'da yaşayan gurbetçilerden Samsun'daki çocuklara bot ve mont yardımı
Aktüel

Avusturya'da yaşayan gurbetçilerden Samsun'daki çocuklara bot ve mont yardımı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:30:58 -
Avusturya'da yaşayan gurbetçilerden Samsun'daki çocuklara bot ve mont yardımı

SAMSUN (AA) - Avusturya'da yaşayan gurbetçiler, kurdukları "Avusturya Gönüllüleri Platformu" üzerinden Samsun'daki ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

Platform tarafından, Samsun'un Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara 100 çift ayakkabı ve mont gönderdi.

Avusturya Gönüllüleri Platformu Başkanı Sevim Sevinç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her noktasındaki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklara yardım yaptıklarını kaydeden Sevinç, "Bu kış günlerinde hem çocuklarımızı hem de onların mutluluğuyla içimizi ısıtalım istedik. Bu çalışmada bize destek veren hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.


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