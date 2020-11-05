  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avusturya’da terör kurbanları için anma programı düzenlendi
Aktüel

Avusturya’da terör kurbanları için anma programı düzenlendi

SPÖ Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner: - "Bizleri bölmelerine izin vermeyeceğiz. Bugün burada, ayrışmaya ve nefrete karşı önemli bir duruş sergiliyoruz ve bu bizi güçlü kılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:32:23 -
Avusturya’da terör kurbanları için anma programı düzenlendi

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2 Kasım Pazartesi günü düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kişiyi anmak ve teröre karşı birliktelik mesajı vermek için etkinlik yapıldı.

Viyana'da terör saldırısının yapıldığı Schwedenplatz yakınlarında toplanan vatandaşlar, "Nefrete karşı cevabımız birliktelik" ve "Dayanışma nefreti yenecek" yazılı pankartlar açtı.

Çeşitli dini cemaatlerin gençlik organizasyonları tarafından düzenlenen etkinliğe, ülkedeki ana akım siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada yapılan konuşmalarda, terör, ayrımcılık ve nefrete karşı birlik ve dayanışma mesajları verildi.

- Bizleri bölmelerine izin vermeyeceğiz

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner, burada yaptığı konuşmada, teröre karşı birliktelik çağrısında bulunarak terörün toplumları bölmeyi ve insanları sindirmeyi amaçladığını ancak Avusturya’da yaşayan herkesin buna boyun eğmeyeceğini söyledi.

Wagner, "Köklerimiz nereye dayanırsa dayansın, hangi dine inanırsak inanalım, terörün bizi sindirmesine izin vermemeliyiz. Bizleri bölmelerine izin vermeyeceğiz. Bugün burada, ayrışmaya ve nefrete karşı önemli bir duruş sergiliyoruz ve bu bizi güçlü kılıyor." diye konuştu.

Anma etkinliği sonrasında katılımcılar terör saldırısında hayatını kaybedenler için mum yaktı.

Viyana’daki terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki terörist, emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat
Ekonomi

Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat

Stratejist Kaan Sarıaydın, 2021'in Mart ayında Türkiye'yi büyük müjdelerin beklediğini açıkladı.
RTÜK'ten NETFLIX açıklaması
Medya

RTÜK'ten NETFLIX açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, NETFLIX ve Amazon Prime Video'nun RTÜK'ten lisans aldığını duyurdu.
Fransa'nın tek derdi Türkiye! Erdoğan hakkında rezil ifadeler
Dünya

Fransa'nın tek derdi Türkiye! Erdoğan hakkında rezil ifadeler

Fransa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılığı körükleyen Macron yönetimine destek veren bir kapakla okur karşısına çıkan Le Point, Cumhurbaşkanı R..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay