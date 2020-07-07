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Aktüel

Avusturya'da polise ırkçılık suçlaması

Yeniakit Publisher
2020-07-07 20:46:14 -
Avusturya'da polise ırkçılık suçlaması

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir metroda çıkan gerginliğe müdahale eden polislerin, olaya karışan 16 yaşındaki siyahiye "zenci" ifadesini kullandığı iddia edildi.

Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF’nin haberinde, önceki gün metroda bir kişinin 16 yaşlarındaki 3 gence saldırması üzerine olay yerine gelen polislerin, mağdurlardan siyahi gence art arda "zenci" dediği öne sürüldü.

Siyahi gencin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşıma da yer verilen haberde, olaya çok sayıda yolcunun da şahit olduğu ifade edildi.

Basında yer alan haberler üzerine Viyana polisinden yapılan açıklamada, konunun her yönüyle incelendiği, bu tür davranışlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

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