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Dünya Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda 7 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 00:09:00 -

Avusturya İçişleri Bakanlığı, başkent Viyana’da bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiğini ve olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Sinagog yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Patlayıcıyı inflak ettirdi

Diğer taraftan saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği ortaya çıktı. Saldırının terör eylemi olup olmadığı belli değil. Bununla birlikte saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

 

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