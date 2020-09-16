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Aktüel Avusturya'da ırkçı söylemlerde bulunan polise 15 ay hapis cezası
Aktüel

Avusturya'da ırkçı söylemlerde bulunan polise 15 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:41:54 -
Avusturya'da ırkçı söylemlerde bulunan polise 15 ay hapis cezası

VİYANA (AA) - Avusturya'nın Graz kentinde ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru, 15 ay hapis ve 1260 avro para cezasına çarptırıldı.

Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin haberine göre, bir polis memuru hakkında ırkçı, yabancı karşıtı ve Nazi söylemlerinde bulunduğu iddiasıyla Graz Bölge Mahkemesinde görülen dava karara bağlandı.

Kendisine yöneltilen "Nazi propagandası ve ırkçılık" suçlamalarını kabul etmeyen polis memuruna, 15 ay hapis ve 1260 avro para cezası verildi.

Habere göre, Graz savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kişinin evinde yapılan aramada, sanığın Nazi lideri Adolf Hitler'e hayranlığını gösteren unsurlar ve cep telefonunda Hitler'e ait fotoğraflar bulundu. Ayrıca duruşmada tanık olarak dinlenenler, sanığın birçok kez ırkçı ve yabancı karşıtı söylemler kullandığına şahit olduklarını ifade etti.


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