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Avusturya Grand Prix’i antrenman turları ile başladı

2019 Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışı Avusturya Grand Prix’i antrenman turları ile bugün resmen başladı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:07
Avusturya Grand Prix’i antrenman turları ile başladı

2019 Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışı Avusturya Grand Prix’i antrenman turları ile bugün resmen başladı. Sezonun ilk 8 yarışını da kazanan, son beş yılın markalar şampiyonu Mercedes-AMG Petronas, Avusturya’da da zafer için piste çıkıyor. Sekiz yarıştan 6’sını kazanan Lewis Hamilton üst üste beşinci birinciliğini arıyor. Valtteri Bottas ise bu sezonki üçüncü galibiyeti için mücadele edecek.


2019 Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışı olan Avusturya Grand Prix’i, bugün yapılan antrenman turları ile başladı. Toplam 71 turdan oluşan, 306,452 km’lik yarış, büyük bir çekişmeye sahne olacak. Sezonun ilk 8 yarışını da kazanan, son beş yılın markalar şampiyonu Mercedes-AMG Petronas, Avusturya’da da zafer için piste çıkıyor. Sekiz yarıştan 6’sını kazanan Lewis Hamilton üst üste beşinci birinciliğini arıyor. Valtteri Bottas ise bu sezonki üçüncü galibiyeti için mücadele edecek.


Avusturya Grand Prix’i öncesinde Mercedes-AMG Petronas 338 puanla markalar sıralamasında liderliği elinde bulunduruyor. Hamilton, 187 puanla pilotlar sıralamasında lider, Bottas ise 151 puanla aynı sıralamada ikinciliği elinde tutuyor.


“Çalışmaya ve yine elimizden gelen her şeyi vermeye devam etmeliyiz”


Geçen sezonun en düşük puanını Avusturya’da aldıklarını hatırlatan Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff “Avusturya Grand Prix’i geçtiğimiz yıl bize sporda her şeyin bir anda nasıl terse dönebildiğini hatırlatan bir yarış olmuştu. İki aracımız da damalı bayrağı görememişti. Bu sezon çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ama son iki haftada mekanikerlerimiz araçlarımıza adeta açık kalp ameliyatı yaptı. Bu sıkıntıları yaşamadan yolumuza devam etmeye çalışmalıyız. Avusturya’da bizi düşük hava basıncı ve 30 dereceyi aşan bir sıcaklık bekliyor. Bu nedenle soğutma konusu yine çok önemli olacak. Çalışmaya ve yine elimizden gelen her şeyi vermeye devam etmeliyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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