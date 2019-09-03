Avustralya’ya Sri Lanka’dan gelen sığınmacı sayısında artış

Avustralya Sınır Harekat Başkanı Craig Furini, Avustralya’ya deniz yoluyla yasa dışı yollardan girmeye çalışan Sri Lankalı sığınmacı sayısının arttığını açıkladı.

Avustralya Sınır Harekat Başkanı Craig Furini , dün resmi ziyarette bulunduğu Negombo şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya’ya deniz yoluyla yasa dışı yollardan girmeye çalışan Sri Lankalı sığınmacı sayısında artış kaydedildiğini açıkladı. Sığınmacı sayısındaki artışın adada meydana gelen patlamalardan kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Furini, "Son zamanlarda göçmen sayısında artış kaydedildi. Açıkçası, buradaki trajik Paskalya bombalamaları bir etki oluşturmuş olabilir, ayrıca insanların neden Avustralya’ya yasa dışı yollardan gelmek istediğine dair bir sürü bilinmeyen var" dedi.

Dün Avustralya’nın Hint Okyanusu’ndaki Cocos adasında 13 göçmeni taşıyan bir tekne ele geçirilmişti. Bu tekne son 18 ay içinde Sri Lanka’dan Avustralya’ya sığınmacı olarak gelmek isteyen 13. tekneydi. Avustralya zorlu göçmenlik politikası uyarınca, adaya ulaşmaya çalışırken denizde yakalanan sığınmacılar, teknenin ait olduğu ülkeye geri gönderiliyor.

Avustralya’ya ulaşan sığınmacılar, Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşlar tarafından çok eleştirilen koşullarda tutuldukları Papua Yeni Gine’deki ve Güney Pasifik’teki Nauru adasında bulunan gözaltı kamplarına gönderiliyor.

Furini, "Avustralya’nın sınır koruma politikaları çok güçlü ve değişmeden kalacaktır. Sri Lankalıların bununla ilgili gerçeği bilmesini ve Sri Lanka halkının da bu mesajı aldığından emin olmalarını istiyoruz" dedi.