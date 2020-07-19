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Avustralyalı olimpik sporcu Alexandrovskaya hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-19 09:48:12 -
Avustralyalı olimpik sporcu Alexandrovskaya hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Avustralyalı artistik buz pateni sporcusu Ekaterina Alexandrovskaya, 20 yaşında vefat etti.

Rus basınında, olimpik sporcunun başkent Moskova'da camdan atlayarak hayatına son verdiği haberleri yer alırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'da doğan Alexandrovskaya, 2016 yılında Avustralya vatandaşlığına geçerek bu ülke adına yarışmaya başlamış ve 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda partneri Harley Windsor ile madalya mücadelesi vermişti.

Alexandrovskaya-Windsor çifti, 2017 yılında Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu.

Alexandrovskaya, şubat ayında sağlık sorunları nedeniyle sporu bırakmıştı.

Geçen hafta da dünya şampiyonu Avustralyalı milli snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetmişti.

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