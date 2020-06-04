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Aktüel

Avustralyalı, Başbakan Morrison'u bahçesindeki çimlere basmaması için uyardı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:00:40 -
Avustralyalı, Başbakan Morrison'u bahçesindeki çimlere basmaması için uyardı

ANKARA (AA) - Avustralya'da bir vatandaş, evinin önünde basına açıklama yapan Başbakan Scott Morrison ile basın mensuplarına çimlere basmamaları için müdahale etti.

SkyNews'in haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinin Googong kentini ziyaret eden Morrison, burada yeni konut planına ilişkin basına açıklama yaptı.

Açıklamayı bir evin önünde yapan Morrison'un sözü, bahçedeki çimlere bastıkları için evden çıkıp Başbakan ile basın mensuplarını uyaran vatandaş tarafından kesildi.

Vatandaş, "Herkes çimlerin üzerinden çekilebilir mi lütfen" derken, bunun üzerine Başbakan Morrison "Elbette, haydi biraz ilerleyeyim." yanıtını verdi.

Avustralyalı yine de ikazını sürdürdü ve bahçeye yeni tohum attığını söyledi.

Bunun üzerine Morrison, basın mensuplarından yine çimlerin üzerinden çekilmelerini istedi.

Vatandaş daha sonra Başbakandan "Üzgünüm ahbap" diyerek özür diledi. Morrison, bu özre "Sorun yok, teşekkürler." ifadesiyle karşılık verdi.

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