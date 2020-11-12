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Aktüel Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirilecek
Aktüel

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:45:20 -
Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirilecek

ANKARA (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaların soruşturulması için özel bir müfettişin görevlendirileceğini açıkladı.

Avustralya Kamu Yayın Kurumu'ndaki (ABC) habere göre, Morrison yaptığı açıklamada, Afganistan'daki savaş suçları iddialarıyla ilgili araştırılması gereken oldukça fazla meselenin bulunduğunu belirtti.

Avustralyalı askerlerin hakkındaki iddiaların araştırılması için özel bir müfettişin görevlendirileceğini bildiren Morrison, özel müfettişin Avustralya Savunma Gücü'nün raporunu incelemesi, delilleri toplama ve bilgilendirme konusunda gereken yetkilere sahip olacağını ifade etti.

ABC'nin ekim ayında yayımladığı haberde, ortak operasyonlara katılan bir ABD askerinin, Avustralyalıların "bilinçli olarak savaş suçu işlediğine" dair iddiaları yer almıştı. Haberde Afganistan'da görev yapan Avustralya Özel Kuvvetlerine bağlı askerlerin, 2012'de Helmand eyaletinde ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikopterde yer olmadığı için öldürdüğü öne sürülmüştü.

Avustralya Savunma Bakanlığı, 2016'da askerlerinin Afganistan'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Geçen yıl martta, 2012'de Avustralyalı bir askerin silahsız bir Afgan sivili öldürdüğünü gösteren bir videonun ortaya çıkmasının ardından, söz konusu asker görevden uzaklaştırılmış ve hakkında federal polise suç duyurusunda bulunulmuştu.



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