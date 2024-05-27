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Dünya Avustralya'dan Ukrayna'nın yardım talebine ret!
Dünya

Avustralya'dan Ukrayna'nın yardım talebine ret!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 11:33:00 -
Avustralya'dan Ukrayna'nın yardım talebine ret!

Avustralya, kömür yardımı talep eden Ukrayna'ya enerji desteği vermeyi düşünmediklerini belirtti.

Avustralya, kömür yardımı talep eden Ukrayna'ya enerji desteği vermeyi düşünmediklerini belirtti.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Ukrayna'nın Canberra Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko'nun kömür yardımı talebinin ardından açıklama yaptı.

Avustralya'nın askeri destek sağlamaya odaklanmaya devam edeceğini kaydeden Marles, Ukrayna'ya kömür desteği sağlamanın ihtimal dahilinde olmadığını söyledi.

Ne olmuştu?
Myroshnychenko, Aralık 2023'te, Ukrayna'daki elektrik santrallerinin tamamının hasar aldığını ve ülkesinin enerji sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, Avustralya'dan kömür desteği talep etmiş ve yakın zamanda bu talebini yinelemişti.

Avustralya, nisan ayında Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını duyurmuştu.
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